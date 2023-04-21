В Ростовской области без вести пропал 47-летний мужчина

Он не выходит на связь больше двух недель. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области разыскивают 47-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Согласно ориентировке, Алексей Морозов пропал по дороге из Москвы в Ростовскую область. Связь с ним пропала 8 апреля. Он перестал отвечать на звонки и смс. Взволнованные родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью в полицию, а затем к поискам подключились волонтеры.

Рост Алексея – около 175 сантиметров. У него плотное телосложение, обрит наголо и серо-голубые глаза. В чем был одет мужчина – неизвестно.

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