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НовостиОбщество21 апреля 2023 16:31

В Ростове пенсионерка перевела все свои сбережения на счет мошенника

Пожилая женщина лишилась 1.5 млн рублей
Лейла МИРИШОВА
Мошенники "развели" пенсионерку на 1,5 млн рублей

Мошенники "развели" пенсионерку на 1,5 млн рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону пенсионерку мошенники "развели" на крупную сумму. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 73-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником полиции. Он объяснил ей, что на ее имя пытаются оформить кредит. Женщина испугалась и согласилась выполнить все условия, лишь бы сохранить деньги. На указанный счет она перевела все 1,5 млн рублей. После окончания операций собеседник сбросил звонок и больше на связь не выходил, тогда женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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