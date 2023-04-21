В Ростове пенсионерка перевела все свои сбережения на счет мошенника

Мошенники "развели" пенсионерку на 1,5 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону пенсионерку мошенники "развели" на крупную сумму. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 73-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником полиции. Он объяснил ей, что на ее имя пытаются оформить кредит. Женщина испугалась и согласилась выполнить все условия, лишь бы сохранить деньги. На указанный счет она перевела все 1,5 млн рублей. После окончания операций собеседник сбросил звонок и больше на связь не выходил, тогда женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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