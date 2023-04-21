В Ростове прошел День инноваций РЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

В донской столице состоялся традиционный День инноваций компании РЖД. В нем приняли участие представители ведущих вузов, научного сообщества и бизнес-сферы юга России, а также инженерного блока Северо-Кавказской магистрали.

Открывали мероприятие, проходившее в формате форума, начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

Выступавшие отметили, что СКЖД находится на гребне технического перевооружения и открыта для инновационных предложений, которые позволят улучшить технологические процессы, повысить надежность пассажирских и грузовых перевозок, расширить линейку продуктов для клиентов компании.

Так, в минувшем году представители внешней инновационной среды предложили 149 инновационных проектов, 59 из них отобрано для реализации. При этом пять проектов уже включены в программу поддержки инноваций ОАО «РЖД».

Для поиска новых идей активно сотрудничают с ведущими вузами юга России. Так, налажена тесная работа с РГУПСом. На базе университета в конце прошлого года начали работать бизнес-инкубатор и бизнес-акселератор. Это позволяет привлечь студентов к разработке стратапов в области новых технологических решений.

Посмотреть и даже пощупать инновационные разработки участники форума смогли на этой же площадке. Для них подготовили целую выставочную экспозицию, где разработчики презентовали свои проекты.

В рамках мероприятия также подписали два соглашения о взаимодействии с Фондом развития инноваций Краснодарского края и Ростовской региональной общественной организацией «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов».