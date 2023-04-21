Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 17:12

В военкомате Ростовской области разъяснили, могут ли вручить повестку на улице

Если должностные лица встретят гражданина на улице, то они могут вручить повестку
Лейла МИРИШОВА
с 1 апреля 2024 года начнут действовать электронные повестки.

с 1 апреля 2024 года начнут действовать электронные повестки.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В военном комиссариате Ростовской области объяснили, могут ли гражданину вручить повестку на улице. Об этом 20 апреля «КП – Ростов-на-Дону» сообщил донской военком Игорь Егоров.

Так, согласно закону, повестку могут отдать сотрудники комиссариата, а также ее может вручить руководитель организации, в которой работает сотрудник. По словам Игоря Егорова, место в законе не прописано. Однако, если правоохранители или сотрудник организации встретили гражданина на улице, то они могут вручить повестку.

Напомним, донской военком Игорь Егоров сообщил, что с 1 апреля 2024 года начнут действовать электронные повестки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров: об электронных повестках, призывном возрасте и мобилизации

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров рассказал о весеннем призыве, электронных повестках, призывном возрасте и отсрочке от армии

(Подробности)