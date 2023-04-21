В военкомате Ростовской области разъяснили, могут ли вручить повестку на улице

с 1 апреля 2024 года начнут действовать электронные повестки. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В военном комиссариате Ростовской области объяснили, могут ли гражданину вручить повестку на улице. Об этом 20 апреля «КП – Ростов-на-Дону» сообщил донской военком Игорь Егоров.

Так, согласно закону, повестку могут отдать сотрудники комиссариата, а также ее может вручить руководитель организации, в которой работает сотрудник. По словам Игоря Егорова, место в законе не прописано. Однако, если правоохранители или сотрудник организации встретили гражданина на улице, то они могут вручить повестку.

Напомним, донской военком Игорь Егоров сообщил, что с 1 апреля 2024 года начнут действовать электронные повестки.

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(Подробности)