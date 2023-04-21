В Ростовской области призывники направились к местам несения службы

Весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области призывники отправились к местам несения службы. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Молодые бойцы из разных муниципалитетов пройдут срочную службу на территории Южного военного округа. Отметим, что весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Ряды военных сил России пополнят около тысячи призывников.

Отметим, что новобранцы не будут проходить службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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