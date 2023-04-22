Утром 22 апреля из-за дождя в Ростове изменили формат субботника

На субботник ростовчанам придет прийти в непромокаемой одежде и обуви Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 22 апреля из-за дождливой погоды в Ростове-на-Дону изменили формат субботника. Об этом сообщают городские власти.

- Работы, которые можно производить, это уборка случайного мусора, очистка урн от мусора, ручное подметание, очистка решеток ливневых канализаций, очистка остановок. Ростовчан, желающих принять участие в субботнике, просим надевать непромокаемую одежду и обувь, - говорится в объявлении на сайте администрации Ростова.

Власти добавили, что уборку территорий сегодня будут выполнять преимущественно с привлечением коммунальной техники. Городские службы будут работать в штатном режиме.

Напомним, 22 апреля Ростов-на-Дону должен был присоединиться к масштабному всероссийскому субботнику. Сбор участников планировали на 9 часов утра. Работы планировались во всех районах донской столицы.

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