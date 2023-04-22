Музей Таганрога победил в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива»

Таганрогский музей планирует показать иконы и экспонаты с библейскими мотивами Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Проект Таганрогского художественного музея признали одним из лучших в рамках международного грантового конкурса «Православная инициатива - 2023». Об этом рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

- Поддержку получит проект передвижной выставки «Золотые купола России». Таганрогский музей - единственное учреждение культуры, ставшее победителем, а также единственная организация от Ростовской области в направлении «Культура», - сообщил Игорь Гуськов.

Таганрожцы предложили программу для учащихся воскресных и общеобразовательных школ. Молодежи собираются показать наиболее интересную музейную живопись и графику. Речь идет о работах, посвященных храмовой архитектуре, библейским мотивам, представят коллекцию икон Нового времени. Старт этих мероприятий запланировали на конец мая.

Добавим, по итогам отбора грантовую поддержку получили 129 проектов. Всего же поступило 625 заявок из 66 регионов России, а также из Беларуси, Абхазии и Кыргызстана. Участники соревновались по направлениям: «Образование и воспитание», «Социальное служение», «Информационное направление» и «Культура» (163).

Конкурс «Православная инициатива» существует с 2005 года, с 2010 году он обрел международный статус. Это проект фонда «Соработничество», который реализуют по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23 апреля в Ростове ограничат движение из-за пробега «Ростовское кольцо»

Пока неизвестно, повлияет ли погода на проведение спортивной акции (подробности)