Горящий локомотив на объездном ж/д пути в Каменске-Шахтинском потушили

Огонь разгорелся в электровозе, который был загружен зерном. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Горящий локомотив на объездной железной дороге в Каменске-Шахтинском потушили, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- В 13:37 возгорание ликвидировали на площади в 20 кв. метров, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, о возгорании стало известно днем 22 апреля. Вызов в экстренную службу поступил около 12:40. Известно, что огонь разгорелся в электровозе, который был загружен зерном.

Для ликвидации задымления должны были отключать электроэнергию. На месте происшествия задействовали две автоцистерны и 27 ПСЧ. Движение не перекрывалось.

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