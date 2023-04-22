Более 4 тысяч жителей Ростова присоединились к субботнику

Масштабной уборке не помещал даже проливной утренний дождь Фото: Елена ВАХРУШЕВА

22 апреля более 4 тысяч жителей Ростова-на-Дону присоединились к всероссийскому субботнику. Масштабной уборке не помещал даже проливной утренний дождь. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

- В связи с погодой формат мероприятия был скорректирован. Однако дождь не стал преградой для ростовчан. В субботнике приняли участие более 4 тысяч человек, 220 организаций, предприятий, УК и ТСЖ, было задействовано более 115 единиц коммунальной техники, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер рассказал, что в донской столице очистили «проблемные» объекты и свалочные очаги, привели в порядок фасады зданий и опоры освещения.

Группы работали на Орбитальной, на берегу реки Мертвый Донец, в районе моста Нозадзе, около Кумженского мемориала, на Левобережной, Максима Горького, Рахманинова, Лелюшенко, Береговой, на улице 30 лет Октября, в парке имени Островского и на пересечении Орской и Золотистой.

Всего вывезли более 345 тонн мусора, очистили более 57 тысяч кв. метров территорий, обновили 295 опор освещения и 239 фасада. Также провели уборку в местах воинских захоронений и около мемориалов воинской славы.

- Работа проведена колоссальная, удалось привести в порядок особо проблемные участки. Спасибо всем, кто посвятил свой выходной день полезному делу. Именно совместными усилиями мы сделаем наш город лучше, чище и уютнее, - добавил Алексей Логвиненко.

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