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НовостиОбщество22 апреля 2023 16:00

Более 4 тысяч жителей Ростова присоединились к субботнику

Всего вывезли более 345 тонн мусора, очистили 57 тысяч кв. метров территорий
Ангелина СКИБА
Масштабной уборке не помещал даже проливной утренний дождь

Масштабной уборке не помещал даже проливной утренний дождь

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

22 апреля более 4 тысяч жителей Ростова-на-Дону присоединились к всероссийскому субботнику. Масштабной уборке не помещал даже проливной утренний дождь. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

- В связи с погодой формат мероприятия был скорректирован. Однако дождь не стал преградой для ростовчан. В субботнике приняли участие более 4 тысяч человек, 220 организаций, предприятий, УК и ТСЖ, было задействовано более 115 единиц коммунальной техники, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер рассказал, что в донской столице очистили «проблемные» объекты и свалочные очаги, привели в порядок фасады зданий и опоры освещения.

Группы работали на Орбитальной, на берегу реки Мертвый Донец, в районе моста Нозадзе, около Кумженского мемориала, на Левобережной, Максима Горького, Рахманинова, Лелюшенко, Береговой, на улице 30 лет Октября, в парке имени Островского и на пересечении Орской и Золотистой.

Всего вывезли более 345 тонн мусора, очистили более 57 тысяч кв. метров территорий, обновили 295 опор освещения и 239 фасада. Также провели уборку в местах воинских захоронений и около мемориалов воинской славы.

- Работа проведена колоссальная, удалось привести в порядок особо проблемные участки. Спасибо всем, кто посвятил свой выходной день полезному делу. Именно совместными усилиями мы сделаем наш город лучше, чище и уютнее, - добавил Алексей Логвиненко.

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