Многокилометровый затор растянулся на трассе Ростов - Таганрог

На проезжей части столкнулись три машины. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Сегодня, 22 апреля, в Ростовской области из-за аварии собралась пробка на участке трассы Ростов - Таганрог. Это произошло после столкновения трех машин, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

- Сегодня, около 14:50, 57-летний водитель «КамАЗа», предварительно, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с маршрутным транспортным средством, которое по инерции врезалось в другое движущееся впереди маршрутное транспортное средство, - прокомментировали в УГИБДД.

Известно, что во время аварии из людей никто не пострадал, только автомобили получили механические повреждения.

Добавим, в 19 часов, по данным сервиса «Яндекс. Карты», затор протяженностью около 4 км сохраняется на отрезке пути Морской Чулек - Мержаново.

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