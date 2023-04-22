В Ростовской области от коронавируса вылечили еще 134 человека

За 24 часа подтвердили 136 новых случаев COVID-19
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области за сутки, к утру 22 апреля, выздоровели еще 134 человека. Эта информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф.
Также за 24 часа подтвердили 136 новых случаев COVID-19. В больницы попали 19 человек. Смертельных исходов не фиксировали.
Напомним, коронавирусу подвержены пенсионеры и люди с хроническими недугами. Жителям Дона рекомендуют сократить время пребывания в общественных местах и соблюдать респираторный этикет.
При ухудшении самочувствия нужно остаться дома и обратиться к врачу.
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