Расчистку балки Большая Черепаха в Таганроге должны начать уже в 2023 году

Власти планируют начать расчистку балки Большая Черепаха Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Расчистку балки Большая Черепаха в Таганроге планируют провести уже в 2023 году. Об этом ранее в эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин.

- В 2023 году мы собираемся завершить разработку проекта на расчистку реки Черная в Шолоховском районе, а также провести расчистку балки Большая Черепаха в Таганроге, - сообщил министр.

Отметим, буквально на днях эту же тему прокомментировал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

В своем докладе чиновник указал, что таганрогскую балку и реку в Шолоховском районе должны привести в порядок в рамках федерального нацпроекта «Экология». На эти цели выделили субвенцию в 29,7 млн рублей.

Готовность документации на расчистку реки Черной составляет 80 %. Все остальные подготовительные работы ведутся с опережением графика.

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