Сити-менеджер Ростова наградил победителей футбольного турнира «Кубок Дружбы»

Ростовские футболисты получили бесценный опыт игры с лучшими командами страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону подвели итоги 4-го международного футбольного турнира «Кубок Дружбы-2023». Об этом в Telegram рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Быстро пролетела для участников соревнований спортивная неделя, наполненная эмоциями болельщиков, переживаниями игроков, победами и поражениями. Каждый, уверен, запомнил это время и приобрел новых друзей и единомышленников, - написал Алексей Логвиненко.

Победителем этого года стала команда «Строгино» из Москвы. Спортсмены завоевали «Кубок Дружбы» и приз в 1 млн рублей. Серебро турнира, уступив со счетом 1:0, выиграли юные футболисты из Краснодара. Бронзу взяли представители московского «Спартака».

- Наши ребята хоть и не завоевали наград, но получили бесценный опыт игры с лучшими командами страны. Этот турнир важен для города, и мы будем продолжать его развивать и дальше, - отметил Алексей Логвиненко.

Добавим, за победу в турнире поборолись 8 команд из Ростова-на-Дону, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Минска.

К слову, сегодня, 23 апреля, встречу на выезде проведет основной состав команды ФК «Ростов». Футболисты из донской столицы сразятся в Екатеринбурге с «Уралом». Матч 24 тура МИР РПЛ начнется в 12 часов по московскому времени.

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