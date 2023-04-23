Жители Ростова-на-Дону попросили благоустроить частный сектор около Змиевской балки

Люди попросили местные власти благоустроить их район Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Жители Ростова-на-Дону попросили привести в порядок частный сектор около мемориала в Змиевской балке. Обращение к районным властям люди опубликовали на сайте «Благоустройство города».

- Комплекс «Памяти жертв фашизма» содержится в идеальном состоянии: плитка, вечный огонь, покошенная трава, озеленение. Рядом частный сектор, где живут живые люди, дети, старики. Ни тротуаров, ни дорог, бурьян вместо озеленения, - написали ростовчане.

В обращении указано, что «благоустроить район не могут с 2000 года», и территория все еще находится в ненадлежащем состоянии.

- Жители частного сектора платят такие же налоги, как и другие горожане, поэтому имеют право на равные условия благоустройства, - подчеркнули авторы обращения.

Добавим, ранее региональные власти сообщили, что уже в 2023 году должны провести расчистку балки Большая Черепаха в Таганроге.

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