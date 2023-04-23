Центр Ростова-на-Дону перекрыли без предупреждения 22 апреля

Предварительно, дорогу могли перекрыть на время съемок фильма Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Ростова-на-Дону 22 апреля без предупреждения перекрыли часть улиц около Центрального рынка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам ростовчан, примерно с 15 часов «люди в форме» не пускали транспорт. Перекрытым оказался участок Соборный - Семашко - Ульяновская - Донская.

Предварительно, дорогу могли закрыть на время съемок фильма. Однако, о какой именно ленте идет речь, неизвестно.

- Живу в центре. До 4 часов утра этот фильм должны снимать на Баумана/Соборном. Задымили улицы. Сейчас хотя бы проезд по Баумана открыли для машин, а то пробки были, - написала ночью в одном из городских интернет-пабликов местная жительница.

Официальной информации о перекрытиях в указанном районе не поступало. Ситуацию пока не комментировали ни городские власти, ни представители УГИБДД.

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Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции (подробности)