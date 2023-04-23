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НовостиОбщество23 апреля 2023 7:16

Центр Ростова-на-Дону перекрыли без предупреждения 22 апреля

Официальной информации по дорожным ограничениям до этого не поступало
Ангелина СКИБА
Предварительно, дорогу могли перекрыть на время съемок фильма

Предварительно, дорогу могли перекрыть на время съемок фильма

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Ростова-на-Дону 22 апреля без предупреждения перекрыли часть улиц около Центрального рынка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам ростовчан, примерно с 15 часов «люди в форме» не пускали транспорт. Перекрытым оказался участок Соборный - Семашко - Ульяновская - Донская.

Предварительно, дорогу могли закрыть на время съемок фильма. Однако, о какой именно ленте идет речь, неизвестно.

- Живу в центре. До 4 часов утра этот фильм должны снимать на Баумана/Соборном. Задымили улицы. Сейчас хотя бы проезд по Баумана открыли для машин, а то пробки были, - написала ночью в одном из городских интернет-пабликов местная жительница.

Официальной информации о перекрытиях в указанном районе не поступало. Ситуацию пока не комментировали ни городские власти, ни представители УГИБДД.

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Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции (подробности)