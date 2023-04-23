Футболисты СКА Ростов-на-Дону уступили ФК «Кубань-Холдинг»

29 апреля СКА Ростов-на-Дону сразится с ФК «Алания-2» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футболисты СКА Ростов-на-Дону на выезде уступили команде «Кубань-Холдинг» из станицы Павловской Краснодарского края. Матч 25 тура первенства России среди команд Второй Лиги завершился со счетом 2:0 (0:0).

Хозяева площадки атаковали ростовчан с начала первого тайма. Было несколько опасных моментов. На перерыв команды ушли при нулевом ничейном счете.

Во второй половине встречи один из игроков СКА получил желтую карточку. После этого на 62 минуте пенальти в ворота донской команды забил Иван Матюшенко. На 72 минуте этот же игрок оформил второй гол.

29 апреля СКА Ростов-на-Дону на домашнем поле сразится с ФК «Алания-2».

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