Более 4 тысяч жителей Ростова-на-Дону приняли участие в общеобластном субботнике

Всего привели 57 тысяч кв. метров. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону в общеобластном субботнике приняли участие более 4 тысяч человек, 220 организаций, предприятия, управляющие компании и ТСЖ. Использовали более 115 единиц техники. Об этом говорится на сайте городской администрации.
Жители донской столицы привели в порядок территории общей площадью около 57 тысяч кв. метров. За день со всех «проблемных» точек вывезли 345 тонн мусора.
Также вымыли 295 опор освещения и 239 фасадов зданий. Обновили площадки около мест воинских захоронений и мемориалов воинской славы.
Знаковыми местами субботника стали:
- Орбитальная в створе переулка Космического;
- берег реки Мертвый Донец, в районе моста Нозадзе;
- территория рядом с Каменским мемориалом;
- Левобережная;
- Максима Горького;
- Рахманинова;
- Лелюшенко;
- Парк Островского;
- Береговая;
- 30-летия Октября;
- пересечение Золотистой и Орской.
Субботник провели также на городских кладбищах: Братском, Северном, Верхне-Гниловском и Нижне-Гниловском.
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