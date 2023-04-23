Многокилометровая пробка собралась около Северного кладбища в Ростове утром 23 апреля

Несколько десятков машин попали в пробку около Северного кладбища. Фото: группа в VK Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону 161

Рано утром 23 апреля около Северного кладбища Ростова-на-Дону выстроилась пробка в несколько километров. На это в одном из городских интернет-пабликов пожаловались очевидцы.

Ростовчане пояснили, что затор собрался «из-за новых правил, по которым попасть на территорию кладбища можно только с 7 часов утра».

- Все, кто стоял, звонили и в полицию, и в МЧС. Всем отвечали разное: кому-то, что выезжает наряд, кому-то, что не надо было так рано ехать, - возмущенно рассказали в группе VK.

Люди уверены, что руководители кладбища знали о том, что сегодня Красная горка (день поминовения умерших), но ничего не сделали.

- В этот день всегда очень много людей едут на могилы. Многие выезжают пораньше, так как нужно еще успеть на Братское кладбище и на новое. Это издевательство, - подчеркнули ростовчане.

Добавим, судя по прикрепленному видео затор, действительно, был довольно внушительным. Не могли проехать, примерно, несколько десятков машин.

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