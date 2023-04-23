7-летняя девочка пострадала в ДТП на трассе в Ростовской области

Автомобиль «ВАЗ 21102» слетел с дороги и опрокинулся Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области 7-летняя девочка пострадала в ДТП на трассе Самбек - Матвеев Курган. Это произошло сегодня, 23 апреля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

По данным ведомства, аварию зарегистрировали около 9:30 утра. Предварительно, 38-летняя владелица автомобиля «ВАЗ 21102» не справилась с управлением, из-за этого машина съехала с дороги и опрокинулась.

Пострадавшую 7-летнюю пассажирку легковушки с травмами доставили в больницу, добавили в УГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: водителям следует быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго придерживаться правил, следить за скоростью и боковым интервалом. Нельзя совершать резкие маневры или отвлекаться на гаджеты и пассажиров.

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