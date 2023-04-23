ФК «Ростов» разгромил «Урал» в матче 24 тура РПЛ

Игру с «Уралом» провели в Екатеринбурге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 23 апреля, ФК «Ростов» в Екатеринбурге одержал победу над «Уралом». Встреча 24 тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 1:3 (1:0).

Активное противостояние команд началось с первых же секунд игры. Мяч переходил от гостей к хозяевам и обратно, но на 19-й минуте Николай Комличенко пробил низом и попал в ворота соперников. Таким образом, ростовчане открыли счет.

После этого на 24-й минуте в составе «Урала» произошла замена игроков, а на 40-й минуте Андрей Егорычев получил желтую карточку. На 41-й минуте под вопросом был ответный гол, но после пересмотра момента с помощью VAR его отменили.

Второй тайм оказался еще более богатым на события. На 48-й минуте Николай Комличенко оформил дубль. На 80-й минуте за свою команду отыгрался Даниэль Мишкич. На 90-й минуте преимущество «Ростова», забив пенальти, окончательно закрепил Максим Осипенко. Кстати, минутой позже игрок выбил мяч на трибуны и получил за это желтую карточку.

В дополнительное время кипели нешуточные страсти, но голов больше не последовало.

Следующий матч игроки ФК «Ростов» проведут в Москве. В рамках 25 тура РПЛ команда сразится со «Спартаком».

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