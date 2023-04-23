Более 3000 человек приняли участие в забеге «Ростовское кольцо»

Общий маршрут протяженностью в 41,3 км разделили на отдельные дистанции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 23 апреля, в Ростове-на-Дону в 44 раз состоялся спортивный забег «Ростовское кольцо». В нем приняли участие более 3000 человек, об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Каждый из бегунов зарядился отличным настроением. Желаю всем участникам пробега сохранять спортивный настрой и бодрость духа, - написал в Telegram Алексей Логвиненко.

Отметим, «Ростовское кольцо» - не соревновательный пробег. Обычно скорость движения колонн ограничена. Кроме того, общий маршрут протяженностью в 41,3 км делят на несколько этапов.

Каждому бегуну разрешают выбрать для себя один или несколько участков дистанции, в зависимости от желания и уровня подготовки. Во время забега делают остановки, чтобы все желающие могли отдохнуть, попить воды либо закончить свой маршрут.

В этом году забег провели по новому направлению: по Западному жилому массиву, Сельмашу и Александровке.

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