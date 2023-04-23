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НовостиОбщество23 апреля 2023 14:12

В многодетной семье из Таганрога родился четырнадцатый ребенок

Новорожденного зарегистрировали в местном отделе ЗАГС
Ангелина СКИБА
Родители младенца - Лия и Юрий Безкоровайных

Родители младенца - Лия и Юрий Безкоровайных

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области в многодетной семье из Таганрога появился 14 малыш. Ребенка зарегистрировали 21 апреля 2023 года. Об этом в VK сообщили сотрудники местного отдела ЗАГС.

- Родился еще один цветочек в букете вашей семьи. Пусть кроха радует своей улыбкой, маленькими и большими успехами, крепкими детскими объятиями. Здоровья всем вам. Живите в любви и радости, растите деток и всегда будьте счастливы, - пожелали семье в ЗАГСе Таганрога.

Родители новорожденного - Лия и Юрий Безкоровайных.

Добавим, по последним данным Росстата, за первые два месяца 2023 года в Ростовской области родился 5221 малыш.

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