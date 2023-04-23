В Азове кричащему в окне мужчине потребовалась помощь спасателей

Спасатели задействовали машину с автолестницей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Азове мужчине, который кричал в открытое окно, потребовалась помощь местных спасателей. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- Работали спасатели. Наши силы не привлекались. Известно, что инцидент произошел около 17:16 на Московской, 92/100, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее в одной из городских групп Азова в VK опубликовали видео с места происшествия. Судя по кадрам, внимание окружающих привлек взрослый на вид мужчина, сидящий на подоконнике с открытым окном.

Видно, как подъехавшая спецмашина начала выдвигать лестницу в сторону азовчанина, он в этот момент, по всей видимости, решил показать недовольство и взмахивал руками. Очевидцы в опубликованном посте отметили, что перед прибытием спасателей мужчина кричал.

Добавим, по данным сервиса «Яндекс. Карты», в здании на Московской, 92/100 находится общежитие швейной фабрики.

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На месте происшествия уже побывали представители СУ СК (подробности)