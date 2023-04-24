В Ростовской области разыскивают пропавшего 31-летнего мужчину

Виктор Никитин не выходит на связь больше семи месяцев. Фото: "ЛизаАлерт"

В Каменском районе пропал 31-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Виктор Никитин не выходит на связь с 16 октября прошлого года. Обеспокоенные родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались безуспешны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

Согласно ориентировке, рост пропавшего – около 185 сантиметров. У него нормальное телосложение и светло-русые волосы.

В день исчезновения он был одет в коричневую кофту с белыми рукавами, коричневые спортивные штаны и кроссовки.

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