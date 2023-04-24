В Ростове на 32-й Линии выгорел частный дом

На месте задействовали 19 человек и 5 единиц техники. Фото: МЧС России по Ростовской области

Утром 24 апреля в Ростове-на-Дону выгорел частный одноэтажный дом. Пожарные не позволили огню перекинуться на соседние постройки, сообщили в МЧС России по Ростовской области.

- Информация о возгорании на 32-й Линии поступила около 7:35. Распространение пламени остановили. В 8:05 пожар локализовали на площади в 100 кв. метров. Все потушили в 8:47, - прокомментировали в ведомстве.

Данных о пострадавших нет. На месте происшествия задействовали 19 человек и 5 единиц техники.

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