В Калмыкии в ДТП на трассе погибли четыре человека, еще двое пострадали

В аварию попали Hyundai Solaris и Hyundai Accent. Фото: пресс-служба МВД по Республике Калмыкия

Четыре человека погибли, еще двое пострадали в Калмыкии на трассе Яшкуль - Комсомольский - Артезиан. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.

По данным ведомства, авария произошла 23 апреля около 23:20. Столкнулись две иномарки.

- В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai Solaris и два пассажира Hyundai Accent погибли. Еще два человека, водитель одной из легковушек и пассажир другой, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, - прокомментировали в МВД.

Известно, что на месте происшествия побывали также сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области на М-4 иномарка Kia врезалась в опору ЛЭП, есть пострадавший

Авария произошла рано утром 23 апреля (подробности)