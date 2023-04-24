В Ростовской области грузовой поезд сбил мужчину

Житель Ростовской области скончался под колесами грузового поезда Фото: Анна ШИЛЯЕВА

В Ростовской области, на железнодорожном перегоне Александровка-Кизитеринка, произошла трагедия с летальным исходом, сообщили в полиции на транспорте.

По данным ведомства, 40-летний мужчина переходил железную дорогу и не услышал приближающийся состав.

Машинист не успел вовремя притормозить, в результате дончанин оказался под колесами грузового состава. Мужчина скончался сразу на месте случившегося.

В пресс-службе УТ МВД России по СКФО сообщили, что его личность уже установлена.

- Это – житель Пчеловодный Аксайского района, - прокомментировали в ведомстве.

По факту случившегося начата проверка.

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