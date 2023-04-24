«Центр-инвест» снижает ставку по ипотеке для IT-специалистов

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» снизил ставку по ипотечной программе с господдержкой для IT-специалистов. Теперь приобрести жилье на первичном рынке можно по ставке 3,9% годовых.

При этом программа позволяет приобрести недвижимость без обязательного страхования и ограничений на досрочное погашение. А срок кредитования до 20 лет и первоначальный взнос от 15% дают возможность клиентам выбрать оптимальную кредитную нагрузку.

В рамках программы можно приобрести квартиру, дом с земельным участком, а также получить финансирование на строительство. Максимальная сумма кредитования — 18 млн рублей для Ростовской, Волгоградской, Нижегородской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы и Московской области и 9 млн рублей для республики Адыгея.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» участвует в реализации всех государственных программ по повышению доступности ипотечного кредитования, а также предоставляет широкую линейку собственных кредитов.

Узнать подробнее о льготной ипотеке, рассчитать ежемесячный платеж и подать онлайн-заявку можно на сайте банка.