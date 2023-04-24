Донская Госавтоинспекция опубликовала адреса аварийно опасных участков дорог в Ростовской области

Аварии на этих участках связаны с нарушениями правил дорожного движения. Фото: ГИБДД по РО.

Всего в Ростовской области было выделено 13 участков, где в 2022 году и в первом квартале 2023 года произошло три или более ДТП. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГИБДД.

Большинство таких случаев зарегистрировали на федеральной трассе М-4 «Дон», а также на автодорогах «Ростов-на-Дону – Волгодонск», «Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с ЛНР» и других.

Опасными оказались 59 и 62 километры дороги, ведущей из Ростова в ДНР через Таганрог.

На дороге из Волгограда в ЛНР через Каменск-Шахтинский опасным оказался 325 километр.

Необходимо быть внимательными на 10 километре Северного обхода Ростова, а также на 1 километре обхода Волгодонска.

На дороге «Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Азов» ДТП чаще всего фиксировали на четырех участках — 0, 14, 15 и 19 километрах.

Три места оказались опасными на трассе «Самбек – Матвеев Курган – Куйбышево – Снежное». Находятся они на 3, 4 и 24 километрах.

На автодороге «Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Семикаракорск – Волгодонск» опасными отметили114-километровый участок — с 96 по 210 км.

Аварии на этих участках связаны с нарушениями правил дорожного движения, особенно с пересечением пешеходных переходов и несоблюдением очередности проезда.

Госавтоинспекция советует водителям быть особенно внимательными при движении на этих участках и соблюдать правила дорожного движения.

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