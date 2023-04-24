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НовостиОбщество24 апреля 2023 9:43

На пляжах в Ростовской области решили размещать информацию о количестве утонувших

Специальные стенды должны напоминать о правилах безопасности на воде
Ангелина СКИБА
С начала 2023 года на водоемах региона погибли 15 человек

С начала 2023 года на водоемах региона погибли 15 человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На пляжах в Ростовской области до 5 июня 2023 года рекомендуют разместить предупреждающие таблички с информацией о количестве утонувших. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Необходимо определить места с наибольшей вероятностью несчастных случаев на воде. Территории оснастить средствами наглядной агитации, на которых отразить оперативную информацию об имеющихся фактах гибели людей на данном участке, - говорится в документе.

Добавим, ранее стало известно, что с начала 2023 года на водоемах региона погибли 15 человек, в том числе двое детей. Спасли за тот же период 17 человек, из которых трое были детьми.

Жителей Дона просят быть осторожными. Нельзя выплывать на судовой ход. Не следует отдыхать в состоянии алкогольного опьянения. Опасно оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.

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