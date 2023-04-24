В хуторе Обуховском появится новая пожарная часть

В прошлом году уже заступили на боевое дежурство 3 пожарные части. Фото правительство Ростовской области.

В хуторе Обуховском Азовского района Ростовской области появится новая пожарная часть, сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

В этой пожарной части будет трудиться 11 человек. Перед заступанием на боевое дежурство все они пройдут обучение. А также изучат свой район выезда.

Работа по обеспечению пожарной безопасности отдаленных населенных пунктов области началась еще в прошлом году, сообщил директор ведомства Павел Нудгин. В 2022 году уже заступили на боевое дежурство 3 пожарные части, а в этом году планируется построить еще 5, которые появятся в Матвеево-Курганском, Багаевском, Константиновском, Кашарском районах.

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