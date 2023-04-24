Эксперты проанализировали, как часто россияне используют дебетовые карты для ежедневных расходов

Фото: пресс-служба ВТБ

Дебетовые карты, как отмечают эксперты ВТБ, остаются основным платежным средством для россиян старше 18 лет. При этом для четверти из них программа лояльности становится ключевым фактором для открытия дополнительной карты.

По сообщению банка, дебетовые карты в 10 раз чаще используются для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных. А доля интернет-покупок стабильно растет - за год она увеличилась на 30%. Больше всего такими картами расплачиваются за покупки на российских маркетплейсах, ежедневные поездки на такси и жилищно-коммунальные услуги. Отмечается также рост числа оплат налогов и других регулярных транзакций.

- По нашим данным, в 2022 году популярность дебетовых карт остается стабильно высокой среди клиентов - более 75%. По анализу транзакций видно, что для ежедневных расходов пользователи предпочитают именно этот продукт, совершая по нему подавляющее большинство операций, - прокомментировала Ксения Андреева, начальник управления «Платформенные карточные решения» ВТБ.

Эксперты считают, что на сегодняшний день дебетовые карты являются надежным способом управления финансами, их держателям доступны не только привычные услуги, но и программы лояльности.