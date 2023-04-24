В Ростовской области до конца года построят три газовые автозаправки

За год рост продаж газомоторного топлива составил 12%. Фото: правительство Ростовской области.

До конца 2023 года в Ростовской области возведут не менее трех автомобильных автозаправочных станций, сообщили в донском правительстве.

Известно, что 21 апреля в донском регионе торжественно открыли шесть газовых автозаправок, расположенных в Егорлыкском, Красносулинском, Миллеровском, Морозовском и Семикаракорском районах. Их возвели в прошлом году. Большая часть из них находится вдоль федеральной трассы М-4 «Дон».

К слову, по итогам прошлого года Ростовская область возглавила список лидеров по продаже газа в качестве моторного топлива. За год на Дону было реализовано 106,3 млн кубических метров газомоторного топлива, что на 12% больше, чем годом ранее.

А в текущем году в качестве господдержки областные власти начали выделять без торгов земельные участки под возведение газовых заправок. Также их оперативно подключают к коммуникациям.

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