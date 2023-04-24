В Ростовской области напишут «Диктант Победы»

В конце апреля в Ростовской области пройдет "Диктант Победы". Фото: пресс-служба регионального отделения "Единая России"

В Ростовской области 27 апреля стартует ежегодная акция «Диктант Победы». Площадками для написания теста станут военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты», мемориальный комплекс «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке», Ростовская-на-Дону библиотека имени Гагарина, а также донские вузы, колледжи, техникумы и школы.

Написать «Диктант Победы» можно и онлайн – на платформе диктантпобеды.рф. Принять участие в акции могут все желающие.

Отметим, что «Диктант Победы» вызывает большой интерес среди жителей Ростовской области. Из года в год акцию поддерживает все большее количество людей.

Организаторами международной акции «Диктант Победы» выступает «Едина Россия».

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