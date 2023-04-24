Администрация Ростова решила расторгнуть контракты с двумя перевозчиками

У АТП еще есть 10 дней на исправление ситуации. Фото: Дмитрий Кутепов

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко дал поручение департаменту транспорта города начать процедуру расторжения контрактов с перевозчиками «ЮТК» и «Янтарь-1». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Алексей Валентинович оказался крайне возмущен тем, как перевозчики отреагировали на его требование осуществлять стопроцентный выпуск автобусов на маршруты в микрорайон «Суворовский».

Мониторинг дептранса выявил, что в 7.30 утра компания «ТрансЭкспорт» выполнила стопроцентный выпуск автобусов. К ней у властей претензий нет. При этом «Янтарь-1» и «ЮТК» этого не сделали. Они выпустили на линии 91% и 83% машин соответственно.

— Мы давали перевозчикам время на исправление ситуации. Однако компании «ЮТК» и «Янтарь-1» нас не услышали и требования не выполнили. Поэтому мной дано поручение о начале процедуры расторжения контрактов, — отметил глава города.

По контрактам у перевозчиков, после того как они получат официальные претензии, еще есть 10 дней на исправление ситуации. Если они этого не сделают, то контракты все же расторгнут. Также они попадут в реестр недобросовестных поставщиков и не смогут заниматься перевозками по контрактам.

Власти города решили взяться за наведение порядка и на других маршрутах. Также претензии за недовыпуск машин получат и другие ростовские перевозчики.

Напомним, на прошлой неделе жители «Суворовского» пожаловались на то, что автобусы стали ходить еще реже. После этого власти начали разбираться в ситуации. Среди прочего, они пообещали запустить в микрорайон двухсекционные автобусы, которые смогут перевозить до 150 пассажиров одновременно.

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