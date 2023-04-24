Миллионы минут по Wi-Fi: ростовчане оценили новую технологию связи

Фото: предоставлено пресс-службой beeline

По данным билайна, во втором полугодии 2022 году общая продолжительность разговоров через Wi-Fi у клиентов оператора выросло в 2 раза, а количество активных пользователей увеличилось в 1,4 раза.

Технология VoWiFi (Voice over Wi-Fi)* заработала на сети билайна в Ростовской области в 2022 году. Ее ключевое преимущество –возможность пользоваться голосовой связью даже в тех местах, где сотовый сигнал может оказаться нестабилен. Такое может случиться в подвальных и цокольных помещениях, на последних этажах высоток, а также в зданиях, конструкция которых затрудняет доступность сигнала. Также технология позволяет отправлять и получать СМС или всплывающее уведомление даже при слабом сигнале – это может быть важно, если требуется, например, подтвердить покупку в интернет-магазине или банковскую операцию.

В Ростовской области билайн отмечает рост популярности технологии VoWiFi. Например, в декабре прошлого года абоненты оператора проговорили через VoWiFi более 4 млн минут – это в два раза больше, чем в июне 2022 года.

Важно отметить, что дополнительных платежей за подключение VoWiFi не взимается. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы, поэтому расходуется пакет минут тарифа. C помощью VoWiFi клиенты билайна могут пользоваться СМС и совершать или принимать голосовые звонки по домашнему тарифу из любой точки России или мира, что помогает сократить расходы на роуминг.

Для активации технологии нужно включить функцию вызовов по Wi-Fi в настройках смартфона. Смартфон должен быть подключен к Wi-Fi сети с доступом в интернет и поддерживать VoWiFi. Кроме того, рекомендуется обновить СИМ-карту, если она была куплена до 2016 года.**

В настоящий момент технология доступна более чем на 250 моделей мобильных устройств. Список смартфонов с поддержкой VoWiFi и подробную информацию можно посмотреть на сайте.

По итогам 2022 года технологией пользуются более 600 тысяч клиентов оператора. Кстати, билайн подготовили комиксы о том, как можно справится со слабым сигналом сотовой сети с помощью технологии VoWiFi. Их можно прочитать тут https://beelinenow.ru/articles/kak-vowifi-delaet-obshchenie-luchshe-pokazyvaem-v-komiksakh/

* VoWiFi - голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее – на beeline.ru

** Если СИМ-карта была выпущена до 2016 года и после этого не менялась, то, скорее всего, она не работает в сети 4G(LTE). Поменять СИМ-карту можно в любом офисе билайна.

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