Более 26 тысяч жителей Ростовской области приняли участие во всероссийском субботнике

До субботника провели месячник чистоты. Фото: сайт правительства Ростовской области

Месячник чистоты завершился в Ростовской области масштабным субботником. В нем, несмотря на дожди, приняли участие более 26 тысяч жителей региона. Уборку провели в 55 муниципалитетах, сообщили в донском правительстве.

- Из-за осадков в некоторых территориях использовалось больше коммунальной техники. Всего в уборке задействовали порядка 1,3 тысячи техники, - рассказал глава МинЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

Родные города и поселения в порядок приводили местные жители, представители власти и коммунальщики.

Добавим, до субботника, с 20 марта по 22 апреля, в рамках месячника чистоты от мусора очистили более 33,4 тысячи кв. метров земель, в том числе придорожных территорий и лесополос.

Специалисты обрезали 6,3 тысячи деревьев, вывезли более 6,7 тысячи тонн свалочных очагов. Участвовали в этой работе 52 тысячи человек, 11 тысяч организаций, использовали 5,5 тысячи единиц коммунальной техники.

Добавим, сейчас на Дону решают, какую территорию благоустроят в 2024 году. До 31 мая каждый желающий может проголосовать за проекты на специальной платформе.

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