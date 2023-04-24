Бухгалтеров заподозрили в присвоении четверти миллиона рублей донского коммунального предприятия

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства мошеннической схемы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области главный бухгалтер одного из муниципальных предприятий в Шолоховском районе и двое ее подчиненных попали под статью. Их обвиняют в присвоении крупной суммы денег, принадлежащих предприятию. Об этом сообщили в областной пресс-службе следкома.

- В течение двух лет, в 2021 и 2022 годах, сотрудницы бухгалтерии подделали договоры, - отмечается в материалах уголовного дела. - Далее мошенническая схема выглядела следующим образом. Липовые договоры они подписывали от лица директора предприятия. Потом сдавали их в кассу и банк, получая деньги. Таким образом они заработали 260 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства мошеннической схемы. Если дело дойдет до суда, а подозреваемых признают виновными, им грозит до шести лет лишения свободы.

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