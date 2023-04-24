Экспорт донских товаров в Узбекистан вырос на 27,3% за год

Продукция предприятий Ростовской области традиционно пользуется высоким спросом у партнеров. Фото: правительство Ростовской области.

Экспорт товаров из Ростовской области в Узбекистан продолжает демонстрировать положительную динамику. В 2022 году он вырос на 27,3 процента, что свидетельствует о тесном экономическом сотрудничестве между регионами.

— Донской регион уже на протяжении многих лет плотно сотрудничает с Узбекистаном, что открывает хорошие перспективы для наших экспортеров. Продукция, произведенная в Ростовской области, традиционно пользуется высоким спросом у партнеров, — отметил Андрей Викторович.

Главная доля экспорта приходится на продовольственные товары и сырье для их производства, черные и цветные металлы, а также на машиностроительную продукцию, такую как котлы и механические устройства.

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