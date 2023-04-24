Власти Ростова объяснили повышение аренды спортплощадок в парке «Левобережном»

В ростовском парке работают пять спортивных площадок Фото: Иван МАКЕЕВ

В парке «Левобережном» Ростова-на-Дону снова повысили стоимость аренды площадок. Об этом можно судить по опубликованным прейскурантам цен.

В 2022 году площадки посетителям сдавали за 500 рублей в час, для корпоративных мероприятий плата составляла 1 тысячу рублей. В 2023 году аренда поднялась до 700 рублей и 1,5 тысяч рублей соответственно.

Изменения в расценках вызвали много вопросов. Ситуацию после этого прокомментировали в городской администрации.

- Плата идет на содержание объектов. Повышение стоимости произведено на основании мониторинга цен на аналогичные услуги, оказываемые в Ростове-на-Дону. Сейчас сетки для волейбола и тенниса также входят в стоимость аренды площадки, - пояснили власти.

При этом, по данным мэрии, в парке для посетителей расширили перечень скидок и оставили бесплатные часы посещения для детей до 12 лет. С 9 до 10 часов ребята могут заниматься на площадках под присмотром законных представителей.

Напомним, на территории парка «Левобережного» сейчас работают пять спортивных площадок, в том числе два теннисных корта, две волейбольные площадки и одна универсальная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 3000 человек приняли участие в забеге «Ростовское кольцо»

В этом году маршрут для бегунов проложили через Западный, Сельмаш и Александровку (подробности)