В Ростове в 2023 году запустят новые маршруты и сократят число транспорта

Планируют запустить автобусы для жителей "Вересаево" Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону в текущем году появятся новые маршруты и сократится число транспорта. Об этом сообщает "Ростовский городской транспорт".

Планируют запустить новый маршрут для жителей района "Вересаево" и подвоза к станции электричек. Общественный транспорт будет курсировать от Щаденко до станции Главного автовокзала. Также создадут маршрут "Инфекционная больница — Сельмаш", что компенсирует сокращение маршрутов №42 и №35.

От улицы Нансена, ЖК "Скай-Парк" до улицы Береговой также планируют запустить отдельный маршрут. Это нужно из-за сокращения маршрута №13.

На маршрутах, которые касаются Орбитальной и Левенцовки количество транспорта увеличится, а вот на маршрутах на Верхний Темерник, Ленина, Чкаловский, Стартовую, ТЭЦ-2, ВОС количество автобусов решили сократить.

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