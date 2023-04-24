В Ростовской области на трассах появились еще шесть камер для фиксации нарушений ПДД

Камеры будут фиксировать нарушения ПДД Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В муниципалитетах Ростовской области появились еще шесть камер для фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Видеокамеры установили в пяти районах области. Так, специальное оборудование для фиксации ПДД в Зерноградном районе разместили на 45-м километре дороги "Мечетинская – Гуляй-Борисовка – Нижнекугейский". В Родионово-Несветайском районе камеры установили в слободе Агрофеновке и слободе Родионово-Несветайской. Такая же ситуация и в Усть-Донецком районе в хуторе Листопадов. Отметим, что допустимая скорость движения – 60 км в час.

Также в Целинском районе на 36-м километре трассы "Целина – Ольшанка – Краснюков" максимальная скорость будет теперь 70 километров в час. А в Семикаракорском районе на 121-м километре автодороги "Ростов – Семикаракорск –Волгодонск" разогнаться можно до 90 км в час.

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