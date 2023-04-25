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НовостиОбщество25 апреля 2023 4:42

В Ростовской области коронавирус смогли побороть еще 50 жителей

Общее количество выздоровевших достигло 443 981 человек
Лейла МИРИШОВА
Общее количество выздоровевших достигло 443 981 человек

Общее количество выздоровевших достигло 443 981 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области от коронавирусной инфекции смогли выздороветь еще 50 человек. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 24 апреля. Отметим, что за все время пандемии число выздоровевших от коронавируса достигло 443 981 житель.

Большая часть зараженных переносить болезнь в легкой форме. Врач назначает двухнедельный карантин дома и необходимые препараты. Если у пациента инфекция протекает в сложной форме, то его отправляют в больницу, где за его состоянием следят врачи. Узнать о наличии кронавирусной инфекции можно с помощью ПЦР-теста.

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