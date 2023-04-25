В Ростове при пожаре в частном доме спасли человека

Пламя охватило порядка 100 квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме спасли человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 24 апреля на улицы 32-ой Линии.

По информации ведомства, дом начал полыхать около 7 часов утра. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей огонь охватил порядка 100 квадратных метров. Пожарным удалось спасти из полыхающего дома человека. Полностью потушить огонь смогли спустя 40 минут.

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