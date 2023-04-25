В Ростове на территории старого аэропорта появится областной автовокзал

Отметим, что главный автовокзал Ростова не прекратит свою деятельность. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону на территории старого автовокзала планируют построить областной автовокзал. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

- Не менее 150 маршрутов должны быть связаны единой системой управления. Это создаст новые возможности для развития пассажирского транспорта в регионе. В результате появится современный областной центр организации транспортного обслуживания пассажиров, – отметил губернатор Василий Голубев.

В реконструкцию здания и создание современного автовокзала планируют вложить около одного миллиарда рублей. Сегодня ведется демонтаж внутренних конструкций и идут работы на фасаде здания. Завершить планируют к концу 2023 года. Отметим, что главный автовокзал Ростова не прекратит свою деятельность.

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