Эксперт-геральдист назвал герб Ростова-на-Дону картинкой без официального статуса

Действующий герб донской столицы. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Картинкой без официального статуса назвал герб Ростова-на-Дону председатель областного отделения Союза геральдистов Олег Тесля. Эксперт заявил в интервью «Дон-ТР», что главный символ города имеет недочеты, из-за которых его не смогут внести в специальный регистр.

- Сегодня мы используем неофициальную символику. В обрамлении герба были зеленые дубовые листья. В геральдике такого не может быть, в российской тем более. Дубовые листья или ветви изображаются вместе с желудями с золотом, - отметил Олег Тесля.

Также, по мнению специалиста, изображенная корона уже сильно устарела и по статусу не подходит для крупного города.

- Мы обязаны иметь официально утвержденный герб. Его нужно внести в геральдический регистр России. Однако в таком виде, с зеленым обрамлением, его никогда не утвердят, - подчеркнул Олег Тесля.

Представитель Союза геральдистов предлагал бесплатно разработать правильный вариант, но местные власти отметили, что «ошибка» уже стала традицией.

Напомним, свой первый герб Ростов-на-Дону получил в 1811 году. Позже использовали неофициальную символику. В 1904 году вернулись к первоначальному варианту с некоторыми дополнениями, но в советское время изображение снова изменили. Прежнюю версию вновь одобрили только после распада СССР.

На гербе Ростова сейчас можно увидеть щит, разделенный на две части. На синем фоне находится сторожевая башня с затворенными вратами и флагом. На красном фоне - трофеи: древний шлем, кольчуга, а позади них лук тетивою вниз накрест со стрелой и копьем.

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