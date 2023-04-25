Эксперты выяснили, на что россияне берут кредиты

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Покупка автомобиля и расходы на ремонт являются основными целями получения кредита наличными для россиян в 2023 году. Средства на эти цели готовы взять более 60% заемщиков. Такие данные показал опрос, проведенный специалистами ВТБ и банка «Открытие» среди россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в крупных городах.

В 2021 году в топ-5 целей потребительского кредитования входили рефинансирование, покупка авто и бытовой техники (по 16%), а также строительство и ремонт дома (13%). Еще по 12% опрошенных брали займы на ремонт квартиры или по семейным обстоятельствам. На повседневные расходы средства планировали потратить 11% опрошенных.

В 2022 году под влиянием макроэкономической ситуации приоритеты заемщиков поменялись. На первое место вышло приобретение техники для дома и электроники – об этом заявили 22% респондентов. На ремонт квартиры взяли кредит 17% опрошенных, еще по 15% направили средства на текущие расходы и рефинансирование предыдущих кредитов или кредитных карт, 11% - на ремонт / строительство дачи или дома.

Согласно данным последнего опроса воспользоваться потребительским кредитом в ближайшие месяцы собирается 21% респондентов. В цели кредита помимо покупки автомобиля и ремонта квартиры входят также покупка бытовой техники или гаджета, расходы на отдых, лечение и медицинские услуги.

Главным критерием принятия решения о потребительском кредите наличными для россиян остается его ставка (77%). Для 9% важнее всего срок кредита, 6% ставят на первое место максимальную сумму и только 4% скорость оформления.