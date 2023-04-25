В Ростовской области расследуют дело о взяточничестве и злоупотреблениях среди сотрудников ГИБДД

Предварительно, сотрудники ДПС брали взятки с водителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области стало известно об уголовных делах в отношении ряда бывших сотрудников одного из батальонов ДПС ГИБДД. В главном следственном управлении СКР сейчас ведут разбирательства сразу по нескольким статьям, сообщает «Коммерсантъ».

Экс-командира взвода, а также еще шесть инспекторов ДПС подозревают злоупотреблении полномочиями и использовании подложного номера автомобиля (ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 326 УК РФ).

По версии следствия, правоохранители на М-4 «Дон» брали взятки, не составили протоколы на трех водителей без прав и, предположительно, отпустили одного из задержанных с наркотиками.

Кроме того, некоторые из указанных подозреваемых, а также еще один их коллега оказались под второй статьей о злоупотреблении полномочиями и взяточничестве (ч. 1 ст. 285, ч. 5 ст. 290 УК РФ). Новые подозрения касаются не составленных протоколов на сумму в 398 тысяч рублей.

Еще двум отстраненным от работы сотрудникам батальона также предъявили обвинения во взяточничестве. В этом случае полученная инспекторами ДПС сумма должна составлять не менее 123 тысячи рублей. Эти деньги правоохранители якобы собрали с водителей в ноябре 2021 года.

Напомним, первые эпизоды нарушений со стороны сотрудников ГИБДД на трассе М-4 «Дон» раскрыли год назад. Тогда официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о фальсификации нарушений при помощи графического редактора.

Машины на трассе фотографировали. Потом снимки обрабатывались и пересылались другим постам ДПС. После этого водителей останавливали, показывали фотографии с нарушениями и требовали деньги. По данным предварительно следствия, с людей брали от 5 тысяч до 500 тысяч рублей.

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