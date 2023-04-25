Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 10:45

Глава СК России поручил разобраться, нарушает ли застройщик права дольщиков Ростова-на-Дону

Люди пожаловались, что жилые дома не сдают в эксплуатацию в обещанные сроки
Ангелина СКИБА
Жалоба в СК поступила от дольщиков трех жилых комплексов

Жалоба в СК поступила от дольщиков трех жилых комплексов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об итогах проверки возможного нарушения прав дольщиков трех ЖК Ростова-на-Дону, сообщает информационный центр СК России.

Глава федерального Следкома обратил внимание на ситуацию после жалоб людей в комментариях аккаунта информационного центра.

Ростовчане рассказали, что крупнейший застройщик региона «постоянно переносит сроки сдачи домов, из-за чего некоторые вынуждены длительное время снимать жилье и оплачивать ипотеку».

Люди также добавили, что «в уже построенных зданиях есть нарушения, а инфраструктура жилых комплексов не соответствует требованиям». В частности, дольщики указали на отсутствие школ и детсад, «спроектированный лишь в одном из трех ЖК».

- По поступившей информации организована проверка. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах, процессуальном решении, а также о мерах по восстановлению прав дольщиков, - говорится в аккаунте информационного центра СК России.

Добавим, исполнение поручения уже взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове в 2023 году запустят новые маршруты и сократят число транспорта

Для жителей "Вересаево" появится отдельный маршрут (подробности)