Глава СК России поручил разобраться, нарушает ли застройщик права дольщиков Ростова-на-Дону

Жалоба в СК поступила от дольщиков трех жилых комплексов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об итогах проверки возможного нарушения прав дольщиков трех ЖК Ростова-на-Дону, сообщает информационный центр СК России.

Глава федерального Следкома обратил внимание на ситуацию после жалоб людей в комментариях аккаунта информационного центра.

Ростовчане рассказали, что крупнейший застройщик региона «постоянно переносит сроки сдачи домов, из-за чего некоторые вынуждены длительное время снимать жилье и оплачивать ипотеку».

Люди также добавили, что «в уже построенных зданиях есть нарушения, а инфраструктура жилых комплексов не соответствует требованиям». В частности, дольщики указали на отсутствие школ и детсад, «спроектированный лишь в одном из трех ЖК».

- По поступившей информации организована проверка. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах, процессуальном решении, а также о мерах по восстановлению прав дольщиков, - говорится в аккаунте информационного центра СК России.

Добавим, исполнение поручения уже взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

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