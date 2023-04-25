Глава СК России поручил разобраться, нарушает ли застройщик права дольщиков Ростова-на-Дону

Жалоба в СК поступила от дольщиков трех жилых комплексов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об итогах проверки возможного нарушения прав дольщиков трех ЖК Ростова-на-Дону, сообщает информационный центр СК России.
Глава федерального Следкома обратил внимание на ситуацию после жалоб людей в комментариях аккаунта информационного центра.
Ростовчане рассказали, что крупнейший застройщик региона «постоянно переносит сроки сдачи домов, из-за чего некоторые вынуждены длительное время снимать жилье и оплачивать ипотеку».
Люди также добавили, что «в уже построенных зданиях есть нарушения, а инфраструктура жилых комплексов не соответствует требованиям». В частности, дольщики указали на отсутствие школ и детсад, «спроектированный лишь в одном из трех ЖК».
- По поступившей информации организована проверка. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах, процессуальном решении, а также о мерах по восстановлению прав дольщиков, - говорится в аккаунте информационного центра СК России.
Добавим, исполнение поручения уже взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове в 2023 году запустят новые маршруты и сократят число транспорта
Для жителей "Вересаево" появится отдельный маршрут (подробности)