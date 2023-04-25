В Ростове на остановках разрешили ставить мониторы

Судя по разрешенному размеру мониторов, ставить их планируют на боковые стенки остановок. Фото: Дмитрий Кутепов

Во вторник, 25 апреля, ростовские депутаты одобрили изменения в городском положении о рекламе, разрешив на остановочных павильонах устанавливать мониторы.

В документе отмечается, что монитор может состоять из одного или двух информационных полей с размерами 1,2 метра (по длине) на 1,8 метра (по высоте).

Судя по разрешенному размеру мониторов, ставить их планируют на боковые стенки остановок. В тех же местах, где сейчас размещают баннеры.

Сообщается, что рекламные конструкции можно размещать на остановках в любых частях города.

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