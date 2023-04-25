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НовостиОбщество25 апреля 2023 11:31

В Ростове на остановках разрешили ставить мониторы

На них будут транслировать рекламу
Дмитрий Кутепов
Судя по разрешенному размеру мониторов, ставить их планируют на боковые стенки остановок.

Судя по разрешенному размеру мониторов, ставить их планируют на боковые стенки остановок.

Фото: Дмитрий Кутепов

Во вторник, 25 апреля, ростовские депутаты одобрили изменения в городском положении о рекламе, разрешив на остановочных павильонах устанавливать мониторы.

В документе отмечается, что монитор может состоять из одного или двух информационных полей с размерами 1,2 метра (по длине) на 1,8 метра (по высоте).

Судя по разрешенному размеру мониторов, ставить их планируют на боковые стенки остановок. В тех же местах, где сейчас размещают баннеры.

Сообщается, что рекламные конструкции можно размещать на остановках в любых частях города.

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